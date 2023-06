Gli sfugge il frullino dalle mani e si ferisce al braccio: Roberto Colasanti muore dissanguato a 59 anni

Gli è sfuggito di mano il frullino con il quale stava svolgendo alcuni lavori nel cortile di casa, e lo ha colpito al braccio, provocandogli una ferita profonda per la quale sono stati subito allertati i sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per salvare la vita dell’uomo che è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Sora. Una corsa contro il tempo che, però, purtroppo s’è rivelata vana, il 59enne di Isola Liri, Roberto Colasanti non ce l’ha fatta è morto nel tragitto verso il nosocomio, in quanto, come riporta La Repubblica, il frullino gli ha reciso un’arteria, provocandone la morte per dissanguamento.

La famiglia ha sentito le urla dell’uomo e ha dato l’allarme

Una tragedia per la famiglia dell’uomo che vive in via Tirocannone, vicino a Pizza Trento. È stata proprio quest’ultima che sentendolo gridare e ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Anche i sanitari sono intervenuti in breve tempo e hanno fatto tutto quello che è stato nelle loro possibilità per salvare il 59enne che sembra sia morto in ambulanza, mentre veniva trasportato presso il presidio ospedaliero della Santissima Trinità di Sora.

La comunità si è stretta alla famiglia e anche il Sindaco ha espresso il suo cordoglio ai familiari

La notizia si è diffusa subito nella cittadina. L’uomo, sposato e con due figli, era conosciuto a Isola Liri che è rimasta sgomenta di fronte alla notizia. La comunità s’è stretta al dolore dei familiari e anche il sindaco della cittadina del frusinate, Gianpio Sarracco, ha voluto esprimere il suo cordoglio alla moglie e ai figli del 59enne. Un dolore per il quale il primo cittadino ha sottolineato ‘tutta la comunità è in lutto’. Anche in questo caso, come di routine, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per svolgere i dovuti accertamenti utili a confermare la dinamica dell’incidente,