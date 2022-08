Paura in montagna, esplode una bombola di gas: grave un uomo

Attimi di paura in montagna a seguito dell‘esplosione di una bombola di gas. Doveva essere un momento di gioia e convivialità in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto invece si è sfiorata la tragedia, rendendo necessario anche l’intervento dell‘elisoccorso.

Esplode un bombola di gas in montagna: i fatti

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì 15 agosto. Siamo a Filettino, una località di montagna della provincia di Frosinone, nel nord della Ciociaria. Come di solito avviene in queste circostanze, un gruppo di amici aveva deciso di passare la festività accampandosi nella località montana ma ad un certo punto qualcosa non è andato come previsto.

Improvvisamente è infatti esplosa una bombola del gas che ha ferito in modo serio una delle persone presenti. Secondo quanto si apprende la vittima sarebbe un uomo di mezza età residente a Roma che si trovava lì con la famiglia e gli amici. Lo scoppio della bombola di gas che stava usando per cucinare è avvenuto nel pomeriggio, poco distante da dove erano montate le tende.

I soccorsi

Allertati subito i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che a causa della gravità della situazione hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stata poi condotto a Roma, al Policlinico Umberto I in codice rosso.