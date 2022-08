Campeggio da incubo a Trevi per i turisti di Roma: intossicati e ricoverati in Ospedale

Non la ricorderanno di certo come una vacanza indimenticabile le decine di turisti romani in un camping a Trevi nel Lazio, in Provincia di Frosinone, finiti in Ospedale a causa di una seria intossicazione alimentare. Durante il weekend di Ferragosto in molti hanno infatti accusato dei forti disturbi di salute mentre soggiornavano in una struttura della zona. E così, invece di trascorrere il ponte al “fresco”, sono dovuti correre in Ospedale.

Leggi anche: In vacanza con la capra, sul traghetto con pannolino e guinzaglio: ‘Pissy viaggia sempre con me’

Salmonella in un campeggio a Trevi nel Lazio

Al momento tra le ipotesi, come riporta oggi il Messaggero, c’è quella di un batterio della salmonellosi nell’acqua del campeggio, che avrebbe diffuso il contagio tra i campeggiatori. Ma chiaramente sul caso sono in corso verifiche e accertamenti. Intanto le persone portate in Ospedale sono state circa una cinquantina, divisi tra gli Ospedali della Ciociaria e in altri di Roma.