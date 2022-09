Gaeta, gira armato di mazza: denunciato 51enne

Andava in giro per Gaeta con strumenti atti ad offendere. Sono stati gli agenti del Commissariato di Gaeta, ieri 20 settembre 2022, nel corso di controlli sul territorio a intercettare un 51enne, già noto alle forze dell’ordine, originario dell’alto napoletano.

Erano le 18 quando i poliziotti sul Lungomare Caboto hanno visto un’auto nera che destava sospetti, in quanto il cui conducente, di fronte alla Polizia, prima ha rallentato l’andatura poi ha cercato di cambiare direzione di marcia. Un comportamento che ha insospettito gli agenti che hanno azionato i dispositivi acustici e luminosi del veicolo di servizio, intimando l’ALT al conducente.

I controlli degli agenti nell’auto

Di fronte alla forze dell’ordine le persone che viaggiavano all’interno dell’auto sono apparsi estremamente agitati e non sono stati in grado di fornire chiarimenti circa la loro presenza in zona.

Dopo una perquisizione all’interno della vettura la Polizia ha trovato nascosta nel bagagliaio, una mazza da baseball di colore nero con scritta “BAT” della lunghezza di 66 centimetri e con circonferenza 20 centimetri.

Alla luce di tali evidenze, gli agenti, procedevano a denunciare in stato di libertà uno degli occupanti dell’auto, già gravato da precedenti di polizia, per detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere e intimavano ai soggetti di lasciare il territorio cittadino.