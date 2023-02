Prima il furto, poi fuga da film e lo scontro con l’auto della Polizia: 3 arresti

Il furto di materiale in un cantiere edile e poi la fuga e l’inseguimento da parte della Polizia, fino a un violento scontro tra il mezzo a bordo del quale viaggiavano i fuggitivi e l’auto degli agenti. Un urto terribile in conseguenza del quale uno dei malviventi è rimasto ferito riportando la frattura di una gamba.

Il furto in un cantiere

È successo nella notte tra domenica e lunedì a Guidonia Montecelio. Un furgone con a bordo tre malviventi ha rotto il cancello per farsi strada in un cantiere su via Sambuci. Sono entrati e hanno fatto man bassa di tutto il materiale che sono riusciti a sottrarre, senza sapere che un residente aveva assistito a tutta la scena e aveva dato l’allarme.

La Polizia è arrivata in breve, ma i ladri saliti a bordo del furgone hanno dato vita a un inseguimento da film per le strade della città fino a raggiungere la Tiburtina. L’auto della Polizia ha accostato ripetutamente quel mezzo cercando di farlo fermare, ma non c’è stato niente da fare. La corsa è continuata, almeno fino a quando non è intervenuta una seconda auto della Polizia che ha bloccato la strada ai malviventi che vi si sono letteralmente schiantati contro.

Le indagini della Polizia per verificare se si tratta degli autori di altri furti

Sono scattate le indagini per capire chi fossero quei tre uomini, un 44enne, un 41enne e un 40enne. Le attività investigative hanno accertato che si tratta di tre uomini appartenenti tutti alla stessa famiglia rom di via Salone. Per tutti e tre sono scattate le manette con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ma le indagini vanno avanti per verificare se si tratta degli stessi malviventi che hanno messo a segno altri furti in cantieri, visto che tra l’altro il furgone a bordo della quale viaggiavano è risultato rubato proprio da un cantiere.