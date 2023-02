Ruba un compattatore alla ditta di rifiuti: colpo da 50mila euro per la banda dei tir

Hanno rubato un compattatore alla ditta che si occupa del servizio dei rifiuti nella città di Cerveteri. Un altro colpo, uno dei tanti che si registrano nell’ultimo periodo nella cittadina, stavolta da ben50mila euro, della banda dei mezzi pesanti quello che si è consumato nel deposito dell’isola ecologica di via Settevene Palo Nuova.

La banda ha messo a segno il colpo senza lasciare traccia

Una banda organizzata, visto che non solo sono riusciti a portare via il camion, ma hanno anche rimosso il gps. Anche su questo caso indagano i Carabinieri che stanno cercando di stabilire la dinamica dei fatti, non potendo però contare sui video dell’area di raccolta dei rifiuti, in quanto per quanto installate, le telecamere non sono attive.

Ancora da stabilire quale sia stato il percorso compiuto dai ladri con un mezzo tanto ingombrante. Strano come abbiano agito indisturbati in una zona tutt’altro che isolata della città. Si cercano altre telecamere e, quindi altre immagini che possano dare un volto ai malviventi.

Le indagini

Da una prima ricostruzione da parte degli investigatori sembra si siano introdotti anche nel deposito di un’azienda privata di trasporto. Che si sia trattato dell’intenzione di mettere a segno anche lì un furto? Di certo qualche giorno fa sempre a Cerveteri è stato rubato un escavatore in località Sasso. Un furto avvenuto all’interno di un cantiere edile per il quale il proprietario ha presentato denuncia dando di fatto il via alle indagini. E si è trattato di un’attività investigativa finita ben presto con il ritrovamento del mezzo a Campo di Mare.

Ma sono diversi i furti di mezzi pesanti messi a segno negli ultimi mesi: il furgone di un’azienda di ceramiche, il trattore di uno stabilimento balneare e un camion. Il fenomeno che va avanti da più da un anno sembra ben lontano dal fermarsi. A questo si sommano anche i furti in appartamenti. Insomma la paura tra i residenti e i titolari di aziende di Cerveteri cresce.