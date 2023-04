Donati gli organi di Daniele Rigitano, il 42enne vittima di un incidente in bici

Gli organi di Daniele Rigitano, il 42enne che sabato scorso è rimasto vittima di un incidente mortale mentre era in bici su via del Laghi a Velletri, sono stati espiantati e verranno donati. Ha scelto così il cuoco 42enne che nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un tragico incidente, mentre si trovava in sella alla sua amata bicicletta, sulla quale spesso trascorreva le sue giornate di svago, lontano dal lavoro.

I soccorsi si sono rivelati vani

Inutile la corsa in ospedale, i soccorsi dei medici che hanno trasportato il 42enne residente a Ladispoli al San Camillo di Roma nella speranza di salvargli la vita. Rovinosa la caduta in cui aveva urtato con violenza la testa sul marciapiedi, per lui non c’è stato niente da fare nonostante gli sforzi del personale medico che nella mattina di domenica ne ha comunicato il decesso.

Il profondo dolore della famiglia e il messaggio della sorella

Grandissimo il dolore dei familiari e anche la sorella ha voluto esprimere la sua profonda sofferenza con un post su Facebook: ‘Mio fratello Daniele è voluto tornare nella grazia di Dio, la sua luce si spegne a quarantadue anni, il suo tortuoso viaggio della vita termina oggi, la sua anima fragile ed inquieta ha smesso di soffrire in questo mondo. Te ne vai nel giorno del compleanno di nostra sorella come a ricordarci di quanto eravamo vicini e di quanto lo saremo sempre. Abbiamo fatto di tutto per tenerti in questa vita, ma non è stato abbastanza, perché eri troppo stanco per continuare e tu non lo volevi più e nessuno di noi ha potuto obbligarti. Che Dio ti abbia in gloria, presto o tardi saremo di nuovo tutti insieme Fratello. Mamma più di tutti è addolorata da questo dolore, troppo forte per tenerlo tutto dentro, ma saremo pronti per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio terreno. Non doveva andare così, non posso credere che sia andata così. Ciao Bro’.

L’ultimo saluto a Daniele sabato prossimo

Ed è stata sempre la sorella a comunicare la data dei funerali con un messaggio sui social: ‘Sabato 29 aprile alle ore 11:00 si svolgeranno i funerali nella Chiesa di Casal Bertone, Santa Maria Consolatrice, in via di Casal Bertone 80. Per chi volesse condividere con noi questo ultimo saluto per nostro Figlio&Fratello Amato Daniele Rigitano saremo lì ad accompagnarlo, ed ad accogliere tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Chiedo ai suoi Amici stretti e di lunga data di passare parola e condividere questo messaggio per chi non ha i social. Questi giorni di dolore trovano sollievo nei pensieri, negli abbracci, nei ricordi e nei messaggi che in tanti state mandando per mio fratello alla nostra famiglia’.