Ladispoli, cagnolino si allontana da casa: rintracciato e salvato dalla Polizia

Aveva perso il suo amico a quattro zampe. Improvvisamente il cagnolino, approfittando di un momento di distrazione della sua padroncina, si era dato alla ‘fuga’. Paura e sgomento per la padrona dell’animale che, per un caso fortunato, si è vista riconsegnare il suo cane, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Ladispoli che erano stati chiamati ad intervenire, qualche ora dopo che il piccolo ‘fuggitivo si era allontanato da casa, perché nei pressi della stazione ferroviaria era stato visto un cagnolino che si aggirava disorientato e spaventato.

Cosa è successo

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo, che gli agenti del Commissariato di Ladispoli, durante il servizio di controllo del territorio, abbiano ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino per la presenza di un cane di piccola taglia nei pressi della stazione ferroviaria. Il cucciolo appariva smarrito e impaurito.

I poliziotti non hanno perso tempo e hanno raggiunto immediatamente il luogo in cui era stato avvistato il cucciolo. Una volta individuato, gli agenti si sono presi cura dell’animale. Dopo averlo rassicurato hanno provveduto a portandolo presso un ambulatorio veterinario dove, grazie al chip di riconoscimento, è stato possibile risalire alla proprietaria, una donna residente a Ladispoli.

Rintracciata la proprietaria il cagnolino è stato riportato a casa

In breve la proprietaria dell’animale è stata rintracciata dalla Polizia. La donna ha spiegato di aver smarrito il cane poche ore prima poiché l’animale, approfittando di un suo momento di distrazione, si era allontanato in strada. Aveva temuto di non rivederlo più, lo aveva cercato nei dintorni di casa, ma senza fortuna. E quando i poliziotti le hanno fatto la fantastica sorpresa di riportarle a casa il suo ‘piccolo’ la proprietaria del cucciolo ha manifestato grande felicità e ha ringraziato gli agenti per il tempestivo intervento e per le cure prestate al suo amato cane.