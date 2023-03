Roma, spacciava con la ‘complicità’ del suo cane: arrestato pusher 47enne

È stato sorpreso mentre raggiungeva una tabaccheria con il suo grosso cane bianco e sei pacchetti da spedire, custoditi nel portabagagli della sua auto, contenenti 650 grammi di droga. Il 47enne italiano è stato arrestato dai poliziotti dell’XI Distretto San Paolo, nel pomeriggio del 16 marzo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Le indagini degli uomini della Polizia

Gli investigatori, appresa la segnalazione, munita di descrizione, di un uomo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una fase di osservazione e pedinamento hanno notato un individuo, corrispondente alle indicazioni ricevute, giungere presso una tabaccheria quotidianamente e, a bordo di un’auto scura e in compagnia di un grosso cane bianco, effettuare delle spedizioni sospette.

Nello specifico nel pomeriggio del 16 marzo scorso, il 47enne giunto in prossimità della tabaccheria ha prelevato dal cofano della propria auto una busta di plastica contenente alcuni pacchetti confezionati, imbustati e pronti per la spedizione, ma sentendosi osservato, insospettitosi, ha tentato di dileguarsi risalendo nuovamente a bordo dell’auto.

La perquisizione che ha fatto rinvenire quasi 4 chili di droga

Gli agenti notata l’intenzione dell’uomo di scappare, tempestivamente sono riusciti a bloccarlo impedendone la fuga e lo hanno perquisito. L’uomo è stato trovato in possesso della somma di 185 euro; all’interno del cofano dell’auto, invece, da cui proveniva un forte odore acre, sono stati rinvenuti 6 pacchetti dal peso di circa 650 grammi confezionati con le specifiche buste gialle da spedizione. La perquisizione estesa presso l’abitazione del 47enne ha permesso di rinvenire all’interno di un armadio, presente nella sua camera da letto una busta, occultata tra gli abiti, contenente più di 3 chili di sostanza stupefacente tipo Hashish e una confezione sottovuoto contenente ulteriori 66 grammi di sostanza del tipo marijuana. Inoltre, sono state rinvenute anche attrezzature per il sottovuoto, numerose buste gialle da spedizione, un bilancino di precisione e altro materiale necessario per il confezionamento e per la spedizione della sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria per l’uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.