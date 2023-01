Ladispoli, finti finanzieri derubano la consigliera Fioravanti: ‘Restituitemi la collana con il volto di mio padre’

Hanno bussato a casa della consigliera comunale di Ladispoli, Sabrina Fioravanti, vestiti da finanzieri e, una volta dentro, l’hanno derubata di gioielli e orologi Rolex. La donna non ha avuto alcuna titubanza quando ha visto quei quattro uomini in divisa con tanto di decreto di perquisizione, distintivi, pistole e manette. Li ha fatti entrare. Non poteva neanche immaginare si trattasse di malviventi che avevano messo a punto un piano per derubarla. È bastato poco ai quattro finti militari della Fiamme Gialle per fare man bassa dei preziosi e scappare.

La denuncia ai Carabinieri

Il consigliere comunale è stata vittima del furto lunedì scorso, 23 gennaio, e subito dopo quanto accaduto ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione di Ladispoli che stanno indagando per cercare di rintracciare i responsabili. Ma Sabrina Fioravanti ha anche deciso di inviare un messaggio nel quale ringrazia “tutti quanti in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza con sms e telefonate. Vorrei anche attraverso questi canali fare un appello, forse inutile, ma io credo ancore nel cuore delle persone, qualunque gesto abbiano compiuto. Quel che è stato portato via ha un valore economico al quale do il giusto peso, ma vorrei riavere la catenina con il volto di mio padre Augusto”.

L’appello per riavere la collana col volto del padre

Un appello alla sensibilità delle persone che hanno messo a segno il colpo nella sua abitazione affinchè possa recuperare un oggetto di grande valore emotivo più che economico, perché Fioravanti si dice “certa che tutti anche chi vive di questi espedienti possa capire il valore affettivo di un oggetto come questa collana che, da quando mio papà non c’è più mi accompagna ogni giorno. Potrei ricomprarla, ma non sarebbe comunque la stessa cosa”. Chissà se la fiducia che la consigliera ripone nei malviventi sarà ben riposta…