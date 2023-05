Ladispoli, in viaggio con 4 carte d’identità valide per l’espatrio: arrestato 56enne

È stato beccato in possesso di ben 4 carte d’identità false ed è stato arrestato. Sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, al termine di indagini mirate, a procedere nei confronti di un 56enne di Ladispoli, volto già noto alle forze dell’ordine.

Il nervosismo del 56enne ha suscitato la curiosità dei Carabinieri

Nel corso di un normale controllo sulla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomo che si trovava alla guida della propria autovettura. Doveva essere un accertamento come ne vengono fatti a migliaia sugli automobilisti, ma i militari si sono resi conto che l’uomo appariva un po’ troppo nervoso. Uno stato di agitazione che ha provocato curiosità e sospetti da parte degli inquirenti che hanno deciso di svolgere indagini più approfondite.

Nel corso dei controlli sono state trovate 4 carte di identità false

I militari hanno, perciò, proceduto ad accertamenti più approfonditi sia sulla persona fermata sia sull’autovettura a bordo della quale il 56enne di Ladispoli viaggiava. E, in effetti, gli uomini dell’Arma nel corso della perquisizione personale e veicolare hanno trovato 4 differenti carte di identità elettroniche, tutte valide per l’espatrio, di cui l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione precisa e credibile. Il 56enne è stato, pertanto, condotto presso la Caserma di Via Sangallo dove, all’esito dei vari controlli incrociati, i documenti sono risultati tutti artefatti. e pertanto è finito in manette.

L’uomo è stato arrestato e dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida

Il 56enne è stato, perciò, arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia, davanti alla quale l’indagato dovrà comparire nei prossimi giorni per rispondere del reato di possesso di documenti validi per l’espatrio falsi. Intanto, però, i Carabinieri hanno proceduto a sequestrare le quattro carte di identità contraffatte.