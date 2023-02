Ladispoli, travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana

Una 84enne è stata travolta e uccisa da un mezzo della nettezza urbana stamattina, 7 febbraio, in Viale Europa a Ladispoli. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118 allertati dai presenti. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente altro che constatare il decesso della donna.

Le indagini della Polizia locale

Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Municipale per stabilire la dinamica dell’incidente. Si tratta di indagini che si stanno svolgendo proprio in questo momento e, a causa delle quali, la strada è stata chiusa al transito veicolare al fine di consentire i rilievi del caso.

Ancora tutto da capire cosa sia successo per stabilire le eventuali responsabilità. Le attività investigative sono in corso tuttora, l’ipotesi degli inquirenti è che la donna alle 9 e 30 stesse attraversando viale Europa all’altezza del supermercato quando è stata travolta da un compattatore della ditta dei rifiuti che opera in città. Ma si tratta solo di una ipotesi che potrà essere confermata o smentita al termine delle attività degli investigatori che stanno probabilmente anche raccogliendo testimonianze e forse verificando se ci siano impianti di videosorveglianza in zona al fine di acquisire i video utili ad accertare con esattezza cosa sia successo.

Operatore alla guida del compattatore sotto choc

L’operatore della ditta di raccolta di rifiuti ed era alla guida del mezzo si è precipitato giù dal mezzo per verificare quanto era successo. Purtroppo per la donna non c’era già più nulla da fare. E la constatazione di morte è arrivata una manciata di minuti più tardi quando sono arrivati i sanitari del 118. Questi ultimi sono stati poi chiamati a prestare soccorso al conducente del compattatore che si trovava in evidente stato di choc. L’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.