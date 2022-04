Totti, Pasquetta a Cerveteri: i tifosi lo fermano e palleggiano con lui (video)

Francesco Totti ha sicuramente regalato una Pasquetta indimenticabile a chi ha avuto la fortuna di prenotare nel suo stesso agriturismo. Il campione ha deciso di passare il pranzo presso l’agriturismo “Il giardino degli Etruschi” dove ha finito il pranzo palleggiando con un gruppo di tifosi come se si conoscessero da una vita. Chi l’avrebbe mai detto a questi ragazzi che l’idea di portare un pallone al pranzo di Pasquetta avrebbe permesso di realizzare un loro sogno.

Il campione è quello con la maglia al centro e i jeans chiari. Gli altri sono un gruppo di ragazzi che ha conosciuto durante il pranzo.

Fonte: siamolaroma.it, foto di Mike Ferrajolo

Una Pasquetta indimenticabile

Immaginiamo di andare in agriturismo con i nostri amici e spensierati decidere di fare qualche tiro a pallone. All’improvviso a passarci la palla non è più il nostro amico ma il nostro idolo che con nonchalance rimane con noi a giocare. La reazione probabilmente sarebbe la stessa dei ragazzi che hanno avuto l’onore di passare del tempo con Totti che increduli hanno preso i loro cellulari per filmare tutto.

L’umiltà del campione infatti colpisce ancora. L’amore che prova a stare in mezzo alla gente, divertirsi e fare due chiacchere anche con chi non conosce, non lo abbandonerà mai. Dopo un lungo pranzo passato con la famiglia in jeans bianchi e t shirt blu, in ottima forma, si rilassa con il suo compagno preferito: il pallone.

