Violento impatto auto furgone: un ferito grave trasportato in eliambulanza

Incidente a Minturno. Ancora un altro incidente nella giornata di oggi, questa volta verificatosi nel Comune di Minturno. Dopo quello segnalatovi a Tivoli, avvenuto proprio nel primo pomeriggio, dove un uomo è rimasto coinvolto in un capovolgimento di auto, ecco un altro sinistro che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. La dinamica è precedente, e risale alla mattinata odierna, giovedì 9 febbraio 2023.

Incidente a Minturno, scontro auto-furgone

Ad impattare due veicoli, un furgoncino e una vettura. Le dinamiche che hanno portato all’incidente tra i due mezzi sono ancora in fase di accertamento e al momento è impossibile fare ipotesi sulle modalità. La cosa certa è che non deve essersi trattato di un impatto lieve, dal momento che due dei tre passeggeri all’interno del furgoncino coinvolto sono rimasti feriti a seguito dello scontro con l’altra vettura. Uno dei feriti, inoltre, ha avuto urgente bisogno del trasporto d’emergenza in elimabulanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari per accertarsi delle condizioni degli altri soggetti coinvolti, così come le autorità per gli opportuni rilievi che saranno necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Il dettaglio dell’incidente di oggi

Nella mattinata odierna, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Minturno, a seguito segnalazione giunta dal NUE112, per un incidente stradale. Sul posto in via Fratelli Cairoli, la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Castelforte, constatava la presenza di una vettura ed un furgoncino incidentati, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, con un totale di tre persone coinvolte di cui due ferite. Immediatamente il personale intervenuto prestava soccorso, in collaborazione con il personale sanitario, agli occupanti del furgone feriti, uno dei quali verrà trasportato in eliambulanza. Entrambi operai della provincia dell’Aquila. Successivamente i mezzi venivano messi in sicurezza. Sul posto anche polizia stradale per dare supporto alle operazioni e procedere con i rilievi.