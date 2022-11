Latina, troppe risse e accoltellamenti nella zona dei pub: controlli a tappeto contro la malamovida (FOTO)

Riss nella zona dei pub a Latina, scattano i controlli preventivi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale. Ieri i militari dell’Arma, dopo i recenti episodi di risse tra giovani avvenuti nelle zone della movida, hanno voluto dare ancora una volta una risposta concreta e incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole ed una evidente spregiudicatezza.

Nella serata l’intera zona è stata pattugliata dai militari, i quali hanno verificato che non avvenissero episodi violenti. Controlli anche per quanto riguarda la guida sotto effetto di droga o alcol. Diverse decine i militari impegnati nel servizio.

Prevenzione continua

Anche nei prossimi giorni ci saranno controlli assidui di prevenzione e contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri. Si tratta, come ieri, di servizi svolti da numerose pattuglie sia in auto che a piedi, impiegate giorno e notte per prevenire la commissione di reati e assicurare alla giustizia gli autori di quelli già commessi. I carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

