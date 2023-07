Latina, ristorante raso al suolo da un incendio

Non è rimasto più nulla del Casale Rosa, ristorante pizzeria di Borgo Santa Maria, alle porte di Latina. Nella mattinata del 4 luglio, poco dopo le 10, è divampato infatti un violento incendio che ha inghiottito tra le fiamme l’attività di Latina, per fortuna senza registrare vittime o feriti.

I vigili del fuoco del Comando di Latina sono intervenuti prontamente, a seguito delle segnalazioni giunte al NUE112 riguardo a un incendio. Presente sul posto anche la Polizia di Stato. Le operazioni di spegnimento sono sopraggiunte nell’immediato, mediante l’intervento complessivo di tre squadre e due autobotti per un totale di circa 20 operatori vigili del fuoco, valse a contenere i danni. Le fiamme hanno interessato sia l’area esterna, costituita da una tettoia in legno, sia la struttura principale, gravemente danneggiate.

Le cause dell’incendio

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alle fiamme. Si ipotizza che l’incendio si sia sviluppato dalla zona dove ci sono alcuni frigoriferi, ma sono in corso ancora gli accertamenti delle autorità. Al momento il personale del N.I.A.T. VF (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) sta infatti accertando l’origine delle cause dell’incendio. In seguito a tale evento, a scopo cautelativo a tutela della pubblica e privata incolumità, i Vigili del fuoco fanno sapere che il luogo sarà inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.