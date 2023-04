Una violenza inaspettata e che ha lasciato tutti sgomenti quella che ieri si è verificata a Sezze, in provincia di Latina. Un accoltellamento ha, infatti, funestato la sagra del carciofo che si stava tenendo nella cittadina. Dapprima sono volate parole grosse poi, si è passati alle maniere forti. A fronteggiarsi due persone nei presso del centro Ubaldo Calabresi. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. In corso gli accertamenti, si è tenuto questa mattina l’udienza per direttissima.

L’accoltellamento durante la sagra del carciofo

Doveva essere un momento di gioia e convivialità invece, la sagra del carciofo è diventata teatro di violenza che poteva conoscere il più triste degli epiloghi. Durante l’evento cittadino due persone sono state protagoniste di un’accesa lite. Sono circa le 18.30, non era ancora buio e c’erano anche altri cittadini presenti. Dapprima volano parole grosse, poi si è passati alla maniere forti. Al momento, l’esatta dinamica dei fatti è in via di ricostruzione ma stando alle prime informazioni, nel corso della lite uno dei due contendenti pare abbia tirato fuori un’arma, un coltello colpendo ripetutamente la vittima. Alcuni testimoni hanno poi dichiarato di aver visto una persona sanguinante andare verso via della Piagge Marine, zona poi dove si sono concentrati i soccorsi.

I contendenti e le indagini

Ad essere coinvolti nella rissa due persone, entrambe italiane e di una quarantina di anni circa. Ma non solo. Sembrerebbe che all’accesa discussione abbiano partecipato anche altre due persone. Al momento la causa dell’alterco non è nota – molto accreditata sembrerebbe essere la pista di questioni familiari in sospeso tra i due – ma sono in corso le indagini dei carabinieri di Sezze al fine di fare chiarezza e delineare i contorni dell’accaduto. La caccia all’aggressore è aperta.

Le parole del Sindaco Lidano Lucidi

In merito si è espresso anche il primo cittadino di Sezze, Lidano Lucidi, ecco le sue parole: “Oggi c’è stata la Sagra del Carciofo, è stata una festa bellissima. Sì è vero c’è stata una rissa, ma non c’entra l’alcool o cose del genere, bensì questioni personali tra i due. All’aggredito e alla sua famiglia giunga forte il nostro abbraccio. Questo episodio non deve sminuire il grande lavoro di tutti, e quando dico tutti intendo tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche, dagli uffici comunali, alla polizia locale, ai volontari della protezione civile, alle associazioni, ai singoli cittadini, agli imprenditori.

Nei giorni scorsi ho scritto che la Sagra sarebbe stata un successo nonostante le avverse previsioni meteo, e vedere un paese pieno, sorridente e accogliente deve riempirci di gioia. Essendo stati fondati da Ercole, suo papà Zeus ha Sezze nel cuore. Quest’anno volevamo chiudere il centro storico dal sabato, però la pioggia di ieri non ce l’ha permesso, ma l’anno prossimo proveremo a estendere la manifestazione almeno al sabato. Una menzione speciale la meritano i camperisti, che hanno deciso di passare nel nostro territorio il loro fine settimana e ci hanno inorgoglito dicendoci di averlo trovato più bello dello scorso anno. Dopo la Sagra Rappresentazione del Venerdì Santo e la Sagra del Carciofo, ora ci concentreremo su un altro evento che si terrà a fine mese, con la città che ospiterà l’Europassione un altro momento di portata nazionale e oltre”.