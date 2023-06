Allarme a Torre Astura: balena spiaggiata sull’arenile. ma è… un film

È stata una domenica insolita per i bagnanti di Torre Astura, a Nettuno, che, arrivati in spiaggia, si sono trovati di fronte a un colosso: un enorme cetaceo posto sull’arenile. Tra lo stupore e lo choc per quella singolare presenza la gente deve essere stata un po’ in contemplazione e deve essersi fatta tante domande prima di riuscire a capire che… era tutta finzione.

Stamattina è cresciuto l’allarme di fronte al ‘rinvenimento’ del cetaceo

Si tratta di una balena di legno di circa quindi metri di lunghezza che era stata volontariamente posizionata in quel tratto di spiaggia per consentire le riprese di un film. Eppure per diverse ore, oggi, la notizia è rimbalzata anche sui social, come se a Torre Astura ci fosse realmente una balena morta. D’altro canto lo spettacolo era realistico, soprattutto per quanti hanno avvistato l’enorme animale da lontano, mentre camminavano verso l’arenile o raggiungevano la rada a bordo di imbarcazioni.

In tanti stavano lavorando intorno alla balena

Intorno a quella balena c’era un gran trambusto, e forse chi si è trovato di fronte allo spettacolo ha creduto che ci fosse chi si stava adoperando per rimuovere la carcassa. C’è voluto un po’ perché i presenti si siano resi conto di trovarsi di fronte a una ricostruzione dell’animale, assolutamente finto e che chi stava lavorando sulla spiaggia, stava predisponendo il set per le riprese di una serie tv che inizieranno nella giornata di domani, lunedì 19 giugno.

La reazione sui social

Ma qualcuno deve averci creduto davvero, perché alla notizia, diffusa sui social, che precisava che si trattava di un film e che la balena non era vera, ha commentato: ‘Meno male’ e qualcun altro: ‘Meglio così’. C’è stato poi chi non ha mancato di fare ironia sull’accaduto e ha scritto: ‘è quella di Pinocchio’ e ancora: ‘e Pinocchio dov’è?’. (Foto: Meteo Cloud)