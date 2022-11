Nettuno, guida senza patente un’auto rubata: maximulta e denuncia per un 37enne

Alle porte del territorio di Nettuno, è stata ritrovata un’automobile rubata da diversi mesi. Il veicolo era guidato da un uomo, che per la propria guida spericolata e brusca, ha attratto l’attenzione dell’appostamento della Polizia di Stato sulla SP 78, che collega il comune nettunese alla zona di Velletri. Dai controlli effettuati dai poliziotti, è emerso come l’automobile fosse stata rubata nella zona di Roma, oltre che il soggetto vedesse da anni la patente ritirata.

La macchina ritrovata a Nettuno

Ieri pomeriggio, gli agenti del Distaccamento polizia stradale di Aprilia, Coordinati dal Comandante Sostituto Commissario Vincenzo Zaminga in transito sulla strada provinciale Nettuno Velletri nel tratto del Comune di Nettuno venivano insospettiti dall’ andamento brusco di guida di una Fiat 500 di colore nero. Controllata la targa risultava da ricercare poiché oggetto di furto denunciata rubata il 21 novembre scorso presso i Carabinieri di Roma Eur.

Prontamente fermavano il veicolo ed identificavano il conducente solo a bordo F.M. di anni 37 residente a Nettuno, che veniva trovato anche in possesso di chiavi alterate e congegni per avviare i veicoli dalla centralina, per lui e scattata la denuncia a piede libero per ricettazione danneggiamento e possesso di arnesi atti allo scasso. Rintracciata la proprietaria del veicolo abitante a Roma gli è stata restituita l’auto ed in lacrime ha ringraziato Comandante ed Agenti dell avvenuto rinvenimento e restituzione.

Per il conducente è scattata anche una pesante multa di 5000 euro, per guida senza patente in quanto revocata nel 2015 dal Prefetto di Roma. L’episodio dimostra come nel territorio di Roma, così come nella sua provincia, determinati tipi di auto vadano a ruba, in un fenomeno che sempre più spesso interessa i quartieri residenziali. L’Eur non fa testo, così come le vicine aree di Mostacciano, Mezzocammino e il Torrino, dove i furti di macchine sono una triste attualità con cui i residenti devono purtroppo convivere.