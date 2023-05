Nettuno senza acqua giovedì 4 maggio 2023: ecco dove, orari e quali sono le scuole chiuse

A causa di questo disguido è stato stabilito che gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico per l’intera giornata di giovedì, per tornare a operare regolarmente il giorno seguente, venerdì 5 maggio. Ma per andare incontro ai disagi in cui potrebbe incorrere la cittadinanza costretta per 11 ore senz’acqua, al fine di garantire il servizio sostitutivo alle utenze, il Gestore del servizio idrica metterà a disposizione le seguenti autobotti sul territorio comunale di Nettuno: in Piazzale degli Eroi, in zona Cretarossa (di fronte al poligono), in Via Santa Maria Goretti, zona Tre Cancelli e nel Piazzale Berlinguer (Parcheggione).

Anche alcuni plessi scolastici resteranno chiusi