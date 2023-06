Paura a Nettuno, bambino di 8 anni travolto da un cancello: riporta un grave trauma cranico

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Nettuno. Un ragazzino è stato travolto da un cancello scorrevole, in un parcheggio privato di via Gorizia, nel centro della cittadina. Per il piccolo di 8 anni è stato necessario il trasferimento all’ospedale Bambino Gesù di Roma per un grave trauma cranico e varie ferite al volto.

Il piccolo ha cercato di aprire il cancello che gli è caduto addosso

Erano le 14 di ieri pomeriggio, giovedì 1 giugno, come riporta il Messaggero, quando il piccolo è arrivato in auto davanti all’area di sosta ed è sceso per aprire quel cancello scorrevole di quasi cinque metri. Quando il bambino è andato per aprire quella grossa e pesante cancellata è uscita dalla guida e gli è finita addosso. Una scena allucinante per la zia che dalla macchina ha assistito alla sequenza di fatti senza avere la possibilità di fare alcunché per evitare il peggio.

la corsa in ospedale e la decisione dei sanitari di trasferire il piccolo a Roma

Ad accorrere in aiuto del piccolo sono stati i vicini che hanno trovato il bambino con il volto ricoperto di sangue. Insieme i residenti sono riusciti ad alzare la cancellata e a liberare il bambino che perdeva sangue dal naso e dalla testa, per quanto, per fortuna, non sembra abbia mai perso conoscenza. Intanto è stato dato l’allarme al 118, ma la zia e la mamma del ragazzino, sopraggiunta, hanno deciso di trasportare il bambino nel vicino pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Nonostante i medici del nosocomio abbiamo proceduto immediatamente alle cure del caso, hanno ritenuto più prudente disporre il trasferimento del piccolo paziente al Bambino Gesù di Roma.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri che sono subito arrivati sul posto e hanno disposto sequestro parte del parcheggio. Attività investigative finalizzate a stabilire se esistono eventuali responsabilità e a chi siano da attribuire. Probabile che la Procura apra sul caso un fascicolo di inchiesta per lesioni colpose, ma si tratta, al momento, solo di ipotesi.