Festa del libro 2023 a Ostia: ecco quando e dove

Torna anche quest’anno la Festa del Libro e della Lettura a Ostia. Sono state già stabilite le date della prossima kermesse che si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio prossimo e sarà sulle ‘parole amiche’. Si tratta della 32esima edizione della rassegna che si svolgerà nella Piccola Oasi di Stella Polare, l’area verde attrezzata in via Strascicò.

Un evento che quest’anno verrà allestito nella Piccola Oasi della Stella Polare

Gli organizzatori dell’evento hanno scelto di allestire, per la prima volta la festa all’aria aperta, invece che nella consueta sede della Parrocchia di Santa Monica. Una decisione che ha un significato più profondo di salvaguardia dell’ambiente da parte degli organizzatori che, anche in questa occasione saranno i membri dell’associazione culturale no profit Clemente Riva.

Tre gli eventi su cui si incentra l’iniziativa

La manifestazione verrà incentrata su tre avvenimenti: i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, i 100 anni della fondazione degli Studi Disney e la conoscenza e la valorizzazione di Ostia Antica. Sono anche altre le finalità con le quali viene riproposta l’iniziativa visto che, ancora una volta verranno messi in vendita, a offerta libera, libri in ottime condizioni, il cui ricavato andrà in beneficienza. Non solo, quindi, la diffusione dell’amore per la cultura, ma anche un gesto di solidarietà. E gli organizzatori rendono noto che ci saranno libri ‘per tutti i gusti’, un mezzo per crescere e per allargare gli orizzonti.

Tante le iniziative collaterali

Nell’ambito della Festa del Libro e della Lettura di Ostia sono previste anche diverse iniziative collaterali, si terrà, infatti, anche una esposizione fotografica, una mostra d’arte e un reading di Alessandro Corazzi. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati lettori e per quanti desiderano avvicinarsi alla lettura e che nel corso dell’evento, avranno un’ampia gamma di libri tra i quali scegliere rivolti a qualsiasi tipo di lettore: sia adulti che bambini.