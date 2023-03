Incidente a Ostia, donna investita da un’auto: 69enne in codice rosso

Un investimento in via delle Azzorre ad Ostia si è verificato alle 10 e 30 di stamattina, 16 marzo 2023. Una donna di 69enne anni è stata travolta da una Bmw in transito, il cui conducente si è fermato prontamente ed è esco dall’auto per prestare soccorso alla malcapitata. Immediatamente è stato dato l’allarme e ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato la 69enne in ospedale, al Grassi, in codice rosso ‘per dinamica’. A causa, cioè, della sequenza degli avvenimenti con i quali si è verificato il ferimento della donna, le cui condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni.

Gli uomini del X Gruppo Mare hanno chiuso la strada per i rilievi del caso

Gli uomini del X Gruppo Mare sono stati costretti a chiudere la strada al transito per quasi un’ora. Una misura che si è resa necessaria al fine di svolgere tutte le attività utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Un atto dovuto che risulta utile a stabilire eventuali responsabilità… ove ve ne siano.

Tanti i disagi per i residenti che si sono trovati bloccati nel traffico che è potuto defluire solo una volta che sono state portate a compimento tutte le attività di soccorso e poi di rilievi da parte del personale della Polizia locale di Ostia, chiamata a stabilire cosa sia accaduto e come.

La 69enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica

Si è trattato di un investimento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie di quelle che si sono registrate. Per fortuna, nonostante il grande spavento della donna coinvolta e del conducente della Bmw, l’investimento non sembra abbia avuto conseguenze più serie. Certamente la 69enne verrà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso da parte dei sanitari del presidio ospedaliero di Ostia e alle cure per le ferite riportate.