Ostia, idrante “sradicato” su via di Castel Porziano: strade allagate e disagi per la viabilità

Un idrante su via di Castel Porziano è saltato alle 11 di stamattina, venerdì 21 aprile, e l’acqua si sta riversando abbondante sul manto stradale, creando disagi alla circolazione delle auto. La strada è, infatti, diventata un fiume difficile attraversare per le macchine e la dispersione dell’acqua è incalcolabile. Alla fine, probabilmente, qualche automobilista deve aver deciso di dare l’allarme e ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che gestire la circolazione viaria e chiedere l’intervento dei tecnici Acea.

Ancora ignote le cause dell’incidente che ha provocato l’allagamento

Risulta ancora incomprensibile come sia stato possibile che l’idrante, situato al lato della strada, sia saltato, sradicato in parte dall’asfalto. Di fatto il getto di acqua continua a uscire abbondante e a invadere le strade adiacenti. Non solo via di Castel Porziano, ma anche via del Lido è invasa. Il rischio è che il livello dell’acqua salga costringendo la Municipale a chiudere le strade interessate. Senza considerare che la forza con cui fuoriesce l’acqua e l’ingente quantitativo rischiano di allagare anche la Cristoforo Colombo.

Agenti del X Gruppo mare al lavoro per gestire la viabilità

Per i soccorsi non resta altro da fare che aspettare l’arrivo del personale dell’Acea affinché l’idrante venga riparato nel minor tempo possibile. L’idea che si sta facendo spazio è che si tratti di un guasto che potrebbe esser stato causato dall’urto di un’auto. Ma si tratta di supposizioni che al momento non trovano alcun riscontro. Allo stato attuale i soccorritori sono più interessati a gestire l’emergenza viabilità e cercare di fare in modo che il danno venga riparato nel breve termine così da evitare non solo che gli automobilisti debbano trovarsi a far fronte a situazioni di maggior pericolo, ma anche che venga contenuta la dispersione dell’acqua.