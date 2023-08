Ostia, parcheggiatore abusivo minaccia due turiste poi aggredisce la Polizia locale

Con la stagione estiva, nasce anche il problema dei parcheggiatori ‘improvvistati’ che cercano di sfruttare la grande affluenza di turisti per fare cassa. Un fenomeno che si registra soprattutto nelle località balneari, e non di meno sul litorale di Ostia. Ma le Forze dell’ordine non mancano di prestare attenzione anche questi accadimenti.

Parcheggiatore sorpreso a minacciare due turiste

È stato infatti, nel corso dei controlli sui parcheggiatori abusivi, nel territorio di Ostia, che una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale ha fermato un cittadino di nazionalità straniera. Gli agenti hanno notato che l’uomo, un 60enne, stava minacciando due giovani turiste in piazza della Stazione Vecchia perché non volevano pagarlo dopo aver parcheggiato.

Gli agenti sono intervenuti per un controllo, ma sono stati aggrediti

tentato di aggredire gli operatori che, infine, sono riusciti a bloccarlo. Di fronte a quella scena gli uomini della Polizia locale sono intervenuti tempestivamente, ma quando hanno chiesto i documenti al 60enne, quest’ultimo ha prima cercato di divincolarsi per sottrarsi ai controlli, poi hache, infine, sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo è stato denunciato per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità

Una volta fermato, gli agenti hanno proceduto a controlli sulla regolarità della posizione del 60enne sul territorio nazionale. Un accertamento di routine, al termine del quale, hanno proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria il parcheggiatore per aggressione, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Ma l’attenzione degli uomini della Polizia locale sul fenomeno resta alta, anche se, soprattutto in questo periodo dell’anno, gli impegni dei Vigili urbani sono rivolti anche in altre direzioni: controllo della viabilità con relative sanzioni amministrative in caso di trasgressioni, ma anche tutela dell’ambiente e del territorio, oltre che pubblica sicurezza, controllo delle attività commerciali e sensibilizzazione all’educazione stradale. Impegni consueti che si sommano a un aggravio di lavoro dovuto alle numerose presente estive.