Raid notturni a Ostia, distributori automatici ancora nel mirino dei ladri

C’è chi li chiama vandali, chi ha preso a chiamarli ‘ladri di merendine’, chi invece semplicemente delinquenti quelli che ormai da tempo hanno preso di mira Ostia mettendo a segno una serie di furti ai distributori automatici di bibite e snack. E nelle notti scorse sono tornati a colpire. Nella notte tra il 29 e il 30 si sono introdotti nella Biblioteca Elsa Morante in via Adolfo Crozza, mentre tra il 30 e il 31, sono entrati in un cento anziani e in un ufficio comunale di via Adolfo Crozza.

Furti ai distributori automatici che sembrano portare la stessa firma

Tutti i furti sembrano avere lo stesso modus operandi, si introducono nei locali e prendono di mira i distributori automatici che vengono depredati. Furti veloci, anzi quasi lampo, per riuscire a racimolare quante più merendine è possibile e darsela a gambe rapidamente, per evitare di restare incastrati da eventuali allarmi che fanno accorrere le forze dell’ordine

La Polizia è stata chiamata a indagare su questa interminabile sequenza di furti. Colpi messi a segno solitamente nelle ore notturne che vanno avanti ormai da mesi e che hanno preso di mira ripetutamente anche il luna park e la scuola Garrone.

La Polizia indaga sui furti che si verificano ormai da più di un mese a Ostia

Si tratta di furti che sembrano avere la stessa firma, per quanto al momento gli investigatori ancora non sono riusciti a risalire agli autori. Non solo danni provocati dalla sottrazione di snack, ma anche dalle effrazioni, vuoi per le finestre e le porte rotte o forzate. Il ripetersi di questi episodi preoccupa e spaventa anche i residenti che non si sentono al sicuro. Le forze dell’ordine indagano, cercano tracce, testimonianze, magari anche video di sorveglianza che possano finalmente mettere fine a questi raid notturni che stanno seminando il panico a Ostia, oltre a provocare danni.