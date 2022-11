Roma-Lido, troppi disagi sulla linea: l’opposizione occupa l’Aula consiliare

Culminano in un’occupazione dell’Aula del X Municipio capitolino e un conseguente esposto alla Questura di Roma, i noti disagi che ormai da anni affliggono la linea ferroviaria Roma-Lido. A portare avanti la battaglia, ormai più di principio che di reale senso politico, è stata tutta l’opposizione presente nell’Aula Massimo Di Somma, ormai esasperata dalla mancanza di risoluzioni da parte del Campidoglio e la Regione Lazio.

I disagi della Roma-Lido

Dopotutto, la situazione del famoso Trenino che collega il territorio di Ostia al quartiere Ostiense, è qualcosa di vergognoso. Ormai da mesi, le corse continuano puntualmente a saltare nelle ore di punta della mattina, costringendo migliaia di studenti e lavoratori ad accalcarsi presso le banchine delle stazioni all’interno della linea Metromare, in attesa di un treno che li porti fino a Roma. Una situazione indegna, soprattutto perché oggi, in barba ai contagi di Covid-19, si tengono a viaggiare treni ultra-pieni e soprattutto senza nessuna norma di sicurezza.

Così affollati, che sempre più spesso i mezzi ferroviari con un ritardo di quasi 5/7 minuti sulla tabella di marcia, per quanto pieni di persone non riescono a far salire i pendolari presenti tra le stazioni di Centro Giano/Casal Bernocchi e Tor di Valle. In questo modo, il pendolare che prende la Metromare da metà del suo percorso, si trova ad attendere anche 30/45 minuti per prendere il treno, tra mancanza delle corse soprattutto mezzi che passano con gli spazi saturi di persone.

Una situazione su cui chi amministra Roma, il X Municipio e la Regione Lazio, deve cominciare a dare delle risposte. Infatti, ormai da sei anni la Roma-Lido, attuale Metromare, vince il denigratorio premio di “Peggior linea ferroviaria d’Italia”, affibbiatogli da giornali e soprattutto associazioni di settore nel tema dei trasporti. Eppure, questa è una linea transcittadina, che collega un territorio di 300mila abitanti col Centro Storico capitolino.