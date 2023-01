Roma-Lido, treni soppressi e corse rallentate, la rabbia dei pendolari: ‘Non ne possiamo più’

Sembra non debba finire mai l’odissea riservata ai pendolari della Roma – Lido. Anche stamattina, venerdì 27 gennaio, si registrano grandi disagi per coloro che devono usufruire del treno a causa di forti ritardi. Il convoglio delle 7 e 30 con partenza da Cristoforo Colombo ha registrato 37 minuti di ritardo così come quello con partenza da Porta San Paolo, mentre quello da Cristoforo Colombo con partenza alle 7.52 il cui arrivo era previsto alle 8.29. In quest’ultimo caso la corsa è stata soppressa, ma in merito a un eventuale bus sostituivo è stata indicata la dicitura: ‘Non attivo’.

Giornata nera per chi deve viaggiare sulla Roma Lido

Ancora una giornata nera, quindi, per chi viaggia sulla Roma -Lido. Anche quando i convogli hanno fatto finalmente capolino nelle stazioni erano talmente pieni da costringere molti a restare in banchina nella speranza di un nuovo treno in arrivo a breve termine. Monta la rabbia tra i pendolari che dalle 7 di stamattina stazionano in attesa di poter prendere un convoglio che consenta loro di raggiungere il posto di lavoro. La storia si ripete, ormai, a cadenza quasi quotidiana e anche il disappunto dei cittadini cresce. ‘Due i treni guasti oggi – ha detto chi si trovava in banchina . è non ci sono riserve. Quelli che sono arrivati sono talmente pieni da non consentire a tutti di poter salire”.

La rabbia dei pendolari

La situazione è disastrosa e una soluzione sembra essere lontana. Tutto è cominciato nelle prime ore di oggi quando dall’altoparlante hanno annunciato: “A causa della mancanza di treni la linea è fortemente rallentata”. “Non si può viaggiare in queste condizioni” scrive un utente su uno dei profili social della Roma – Lido. “Oggi è il disastro” commenta qualcun altro. Sono furiosi i viaggiatori costretti ogni giorni a far fronte ai disagi che si presentano puntuali per chi deve usufruire della tratta ferroviaria.