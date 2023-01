Roma-Lido, fermata di Castel Fusano chiusa per due mesi: pendolari furiosi

Verrà chiusa la stazione di Castel Fusano sulla linea ferroviaria Roma-Lido dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 per i consentire lavori di ristrutturazione. La decisione arriva da Astral e Cotral che gestiscono il servizio. Si tratta di interventi importanti per lo scalo che dovrebbe andare a garantire un’offerta di migliore qualità per i viaggiatori. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

La chiusura per consentire lo svolgimento di lavori

I due mesi di chiusura serviranno a svolgere una serie di lavori la cui spesa ammonta a circa un milione e mezzo di euro, e tra questi: il sottopassaggio pedonale, i bagni, l’atrio e verrà completamente ristrutturato anche l’impianto elettrico. Un’opera sulla quale Amalia Colaceci, presidente Cotral, ha espresso grande soddisfazione dichiarando: “Metteranno in sicurezza la linea e garantiranno la piena efficienza”.

La rabbia dei pendolari

Rispetto a questo annuncio i pendolari si sono detti tutt’altro che soddisfatti di questa chiusura così prolungata che creerà disagi a una porzione di utenza. In particolare il comitato Pendolari ha lamentato: “Ci meraviglia soprattutto la durata ipotizzata di chiusura, così protratta, nonostante le informazioni date negli incontri di settembre da Astral, che i lavori si sarebbero fatti senza chiusura totale al servizio passeggeri, se non per poche giornate. Quindi è l’ennesimo atto non pianificato coi territori, che va ancora una volta ad abbattersi sui pendolari che non potranno usare per 2 mesi tale accesso alla ferrovia. Stiamo cercando da giorni di avere un incontro di aggiornamento col Presidente di Astral, l’ingegnere Mallamo, che per ora non si è reso disponibile”.

I viaggiatori che solitamente utilizzavano la fermata di Castel Fusano, saranno costretti, nel corso dei due mesi utili per lo svolgimento degli interventi annunciati, a servirsi delle vicine stazioni di Stella Polare e Cristoforo Colombo. Un disagio che i pendolari hanno mal digerito.