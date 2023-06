Roma, morta l’avvocatessa Michela Renzi: il dolore di amici e colleghi suoi social

[adrotate group="9"]

La notizia ha provocato sgomento tra gli abitanti dell’Idroscalo di Ostia, l’avvocato Michela Renzi è morta lunedì 12 giugno, al termine di una breve ma micidiale malattia. Una donna solare, sempre sorridente e una professionista serie e preparata, la cui scomparsa ha colto di sorpresa residenti, colleghi, amici e anche conoscenti che hanno manifestato il loro cordoglio con una serie di messaggi sui social.

Il cordoglio della Camera Penale di Roma

Anche il direttivo della Camera Penale di Roma si è stretta ai familiari con un messaggio: “Apprendiamo della scomparsa della collega Michela Renzi che ci riempie di tristezza. Era una persona sempre sorridente e discreta, ed un avvocato preparato. Alla famiglia vanno le condoglianze dei penalisti romani”.

La professionista, nonostante stesse facendo i conti con una grave malattia, non ha mai perso il suo sorriso e il suo forte legame con il mare. Solo pochi giorni fa postava una sua immagine con un immancabile viso gioioso e uno splendido vestito a fiori. Una donna piena di vita e di voglia di vivere che, purtroppo, le è stata strappata troppo preso.

Sui social gli attestati di stima e affetto per la giovane avvocatessa

Tantissimi gli attestati di stima, affetto, amicizia, per la giovane avvocatessa. Anche Antonello De Pierro di Italia dei diritti, appresa la notizia, ha pubblicato un lungo post. “Non riesco ad accettare che sia tutto vero e spero di risvegliarmi da un brutto sogno. Non posso nemmeno immaginare di non poter avere più il privilegio di vedere quel tuo sorriso perenne, con cui mi lanciavi i tuoi cenni di approvazione”. Solo un breve passaggio di una lunga nota nel quale De Pierro sottolinea i tratti del carattere di una persona alla quale è legato da una profonda stima e affetto.

I funerali di Michela Renzi si terranno oggi 14 giugno alle ore 10,30 presso la chiesa San Damaso, via di Monteverde 7.