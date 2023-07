‘Vucumprà’ sulla spiaggia di Ostia al passo coi tempi: ‘Si paga anche con la carta’

I venditori ambulanti si adeguano ai tempi, al punto da essersi attrezzati a far pagare i propri clienti anche con carta di credito. Proprio stamattina sulla spiaggia di Ostia è apparso un ambulante che trasportava la sua merce protetta da un ampio ombrellone sul quale appariva scritto: ‘Si paga anche con carta’. Grande lo stupore dei bagnanti che sono rimasti interrogativi di fronte a questa novità. In un vociare meravigliato di quanti oggi, domenica 2 luglio, hanno affollato gli arenili del litorale romano, la domanda è stata: ‘Sarà possibile? Veramente si può pagare col pos?’.

Il venditore ambulante dà la possibilità ai suoi clienti di pagare con carta

Ebbene sì, il venditore, deciso a incrementare i suoi affari, è andato in giro a vendere la sua merce, tra gli stabilimenti di Ostia offrendo la possibilità ai suoi potenziali clienti, di pagare anche servendosi della carta di credito. Una ‘manovra’ commerciale che ha la finalità di attirare anche coloro che in spiaggia vanno con i soldi contati, per paura dei furti sotto gli ombrelloni, o solo per non portarsi dietro troppo contante. Ma di fronte all’ampia scelta di capi di abbigliamento, la possibilità di pagare con la carta di credito, rappresenta un’opzione che fa gola a tanti.

Le immagini dell’intraprendente commerciante diventa virale sul web

Di certo l’originalità dell’iniziativa ha creato incredulità tra i numerosi bagnanti presenti sulle spiagge di Ostia, ma anche grande ilarità e non è mancato chi ha scattato delle foto all’intraprendente commerciante facendole girare. Immagini che hanno velocemente fatto il giro del web diventando presto virali. Non resta che vedere se altri venditori itineranti seguiranno l’esempio e si doteranno anche loro di pos. Una eventualità che se da una parte comporterebbe un incremento di affari per i venditori ambulanti, dall’altra potrebbe penalizzare i negozianti che si troverebbero ad avere a che fare con una nuova forma di concorrenza. (foto: Leggo)