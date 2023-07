Wagner Carcione travolto e ucciso a Ostia a 37 anni, domenica la fiaccolata per ricordarlo

“ Domenica 9 Luglio alle ore 19.00 in via Guido Vincon 52, Ostia, si terrà una fiaccolata in memoria di Wagner Carcione a cui è stata tolta la vita un mese fa, il 4 Giugno, in un fatale incidente stradale ad Ostia “. Questo l’annuncio sui social, nel quale si esprime anche la rabbia per ciò che è accaduto al 37enne circa un mese fa. “

“ Domenica 9 Luglio alle ore 19.00 in via Guido Vincon 52, Ostia, si terrà una fiaccolata in memoria di Wagner Carcione a cui è stata tolta la vita un mese fa, il 4 Giugno, in un fatale incidente stradale ad Ostia “. Questo l’annuncio sui social, nel quale si esprime anche la rabbia per ciò che è accaduto al 37enne circa un mese fa. “ Urliamo basta a chi ha il potere di cambiare le cose. Basta all’altissima velocità su strade improbabili. Basta a pene risibili per chi provoca la morte per propria responsabilità” prosegue il comunicato.

“Non dimentichiamo”, questo il messaggio della fiaccolata

“Per tutti noi, per i nostri figli, fratelli, genitori e amici. Siamo tutti coinvolti, non dimentichiamo“. È questo lo spirito della fiaccolata per Wagner Carcione. Wagner è morto un giorno come tanti andando al lavoro a Fiumicino a bordo del suo scooter. Un’Audi lo ha centrato in pieno e lui è morto sul colpo. Il responsabile aveva prima prestato soccorso poi, per paura, si era allontanato dal luogo dell’incidente. Il giorno dopo si era però presentato in caserma col suo legale raccontando di essere lui il conducente dell’Audi. Il giovane è stato denunciato a piede libero per fuga e omicidio stradale, non per omissione di soccorso. Il 26enne si è costituito entro le 24 ore, per lui non è scattato l’arresto.