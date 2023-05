Pomezia, brutto scontro durante la partita, asportata d’urgenza la milza al calciatore della Fortitudo

Brutto incidente e duro colpo in casa Fortitudo Pomezia, squadra di calcio a 5 militante nel massimo campionato Nazionale. Nel weekend, nel corso della partita tra i pometini e il Napoli Futsal, Jonas Pinto, stella della compagine rossoblù, è rimasto coinvolto in uno scontro fortuito con un proprio compagno di squadra nel corso del match valido per la 29esima giornata di Seria A. L’episodio, purtroppo, ha avuto conseguenze e il calciatore è stato costretto a sottoporsi ad un intervento d’urgenza nella giornata di ieri, lunedì 1 maggio 2023.

Operazione d’urgenza per Jonas Pinto della Fortitudo Pomezia 1957 A comunicare quanto accaduto è stata la stessa società attraverso il proprio ufficio stampa. “In seguito ad uno scontro di gioco fortuito con un proprio compagno di squadra nel corso del match di domenica pomeriggio a Cercola contro il Napoli Futsal, Jonas Pinto è stato costretto nella giornata odierna (ieri, ndr) ad un intervento d’urgenza di asportazione della milza”, si legge in una nota del club diffusa nella tarda sera di ieri. L’operazione è avvenuta presso la clinica Sant’Anna di Pomezia. “Forza Jonas”

Il Presidente della società di calcio a 5, Alessio Bizzaglia , ha raggiunto l’Ospedale insieme alla dirigenza rossoblù. La società, conclude il comunicato, “augura a Jonas a nome di tutta la Fortitudo Pomezia una pronta guarigione, con la certezza che tornerà più forte di prima. Forza JONAS, siamo tutti con te”. Quest’anno il calciatore, ex Sandro Abate Avellino, classe 1984, ha realizzato sin qui 9 reti.

Napoli Fortitudo Pomezia 6-4

Per quanto riguarda la partita sul campo i pometini sono usciti sconfitti dal terreno da gioco per 6-4. Un risultato che, da un lato ha permesso ai padroni di casa di aggiudicarsi la regular season (in virtù deli risultati delle squadre immediatamente dietro in classifica), dall’altro ha complicato, forse pregiudicandole del tutto, le possibilità per la Fortitudo Pomezia di raggiungere i playoff. Ai rossoblù ora servirà una vittoria nell’ultima giornata di campionato e sperare che la Meta Catania, distante 2 punti, non faccia risultato contro il Feldi Eboli.

