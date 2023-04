Pomezia, colpo grosso da Elite: “spaccata” col furgone, portata via la cassaforte (FOTO)

Colpo grosso nella notte a Pomezia. Ignoti, avvalendosi di un mezzo utilizzato come ariete, sono riusciti ad introdursi nel supermercato Elite di Via dei Castelli Romani al civico 2. Da quanto si apprende il colpo è andato a segno: asportata infatti la cassaforte contenente l’incasso di giornata. Da quantificare il bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pomezia.

Furto a Pomezia nel supermercato Elite oggi 21 aprile 2023

Secondo le prime informazioni disponibili i malviventi avrebbero colpito intorno alle 3.00 di notte. Con l’ausilio di un mezzo pesante, verosimilmente un furgone, si sono lanciati contro le vetrine del supermercato riuscendo così ad aprirsi un varco all’interno. Dopodiché sono riusciti a portare via la cassaforte che conteneva l’incasso del giorno prima. In via di quantificazione come detto il bottino. Ingenti anche i danni causati alla struttura che è stata letteralmente devastata nella parte di ingresso. Anche in questo caso la stima economica è in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del nucleo Radiomobile di Pomezia con questi ultimi che ora indagano sull’accaduto. E’ caccia dunque alla banda di ladri.

I furti a Pomezia, i casi

Soltanto ieri vi avevamo dato conto di “un’altra incursione” notturna verificatasi in questo caso presso il panificio Tosoni di Via Rattazzi, a due passi da Via Roma. Sempre nei giorni scorsi furti analoghi avrebbero interessato altre attività del territorio, tra cui bar e un altro supermercato. Non va meglio ad Ardea dove sempre nei giorni scorsi un Bar alla Nuova Florida è stato svaligiato dai ladri che sono riusciti a portare via soldi e gratta e vinci. Sempre sotto la Rocca diversi i furti segnalati poi sul lungomare: nel mirino abitazioni ma anche auto e mezzi commerciali.

Federico Fashion Style, lo strano furto ad Anzio: ladri portano via documenti, soldi e Rolex, ma lasciano l’oro e le borse griffate (ilcorrieredellacitta.com)