Pomezia, si dimette la Vicesindaco Luisa Bonfiglio. L’opposizione all’attacco: “Non erano pronti”

A distanza di pochi giorni dalla sua nomina la Vicesindaco del Comune di Pomezia Luisa Bonfiglio ha già rassegnato le sue dimissioni. Prima tegola dunque per Pomezia, ecco il nuovo Consiglio Comunale: tutti gli eletti (ilcorrieredellacitta.com) costretta, a nemmeno due mesi dalle ultime elezioni Comunali, a dover fare i conti con la prima defezione nella sua squadra di Governo.

Luisa Bonfiglio ricopriva anche l’incarico di Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione che pertanto dovrà essere ri-assegnato. Non parte quindi con il piede giusto il cammino del Governo di centrodestra – un po’ come avvenuto già ad Ardea nei mesi scorsi – che in questi minuti sta ricevendo le aspre critiche dell’opposizione.

Opposizione all’attacco a Pomezia: “Ma non erano pronti per Pomezia?”

La Giunta dell’Amministrazione Felici, lo ricordiamo, era stata presentata in due step. L’ultimo il 20 giugno scorso quando il Sindaco aveva annunciato la nomina dei quattro nuovi Assessori nella Giunta comunale (tra cui la Bonfiglio) che si erano andati ad aggiungere ai due già presenti, ovvero Mambelli e Abbondanza, rispettivamente all’Urbanistica e al Bilancio. Adesso però, venendo meno la figura della Vicesindaco e dell’Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione, si dovrà intervenire per individuare un nuovo profilo. Intanto però le opposizioni sono passate all’attacco.

Il Partito Democratico lancia l’hashtag #noneranopronti

“Dimissioni lampo per la Vicesindaca Luisa Bonfiglio, arrivate ieri 16 luglio 2023“, esordisce così una nota diffusa dai dem al livello locale. “Pur rispettando la decisione personale della Bonfiglio, non possiamo non sottolineare che questa Giunta continua a mostrare fatica nell’organizzare una squadra di Governo. A nulla valgono i tentativi della Sindaca “tra la gente” (riferimento chiaro ai post che in queste settimane la neo Sindaca sta postando sul suo profilo Facebook); bellissima immagine che non riesce a supplire alle spaccature interne e che non sostituisce la responsabilità di governare. La difficoltà di governare mettendo dentro tutto e il contrario di tutto continua ad essere la protagonista indiscussa di questi primi mesi”. Il tutto accompagnato dall’hashtag #noneranopronti.

Movimento 5 Stelle: “Ma non erano pronti per Pomezia?”

I grillini “rispolverano” invece una foto della recente campagna elettorale con in primo piano l’attuale Sindaca Veronica Felici con su scritto lo slogan “Pronti per Pomezia“. “A nemmeno un mese dalla nomina arriva la notizia delle dimissioni del Vice-Sindaco Luisa Bonfiglio. Lo appendiamo da una nota stampa del Capogruppo della Lega Salvitti“, scrive il M5S in un comunicato. I pentastellati sottolineano la “brusca frenata per il lavoro della Giunta” arrivata talmente velocemente “che non abbiamo nemmeno avuto modo di conoscere la Bonfiglio in consiglio comunale e di fatto è come se non fosse mai esistita“. Chiosa il M5S: “Quella della Vicesindaco è una figura determinante e la cui mancanza a meno di due mesi dalle elezioni lascia un vuoto pesante e apre a riflessioni su quanto veramente siano pronti come promesso in campagna elettorale”. L’ironia del M5S sulle dimissioni della Vicesindaco Bonfiglio

Pomezia in Azione: “Erano pronti ma per lasciare Pomezia allo sbando”

Chiude Pomezia in azione. “Mentre il sindaco Veronica Felici ci racconta di feste e sagre, la vicesindaco di Pomezia Luisa Bonfiglio, a meno di un mese dalla nomina, già dà le dimissioni. La giunta ancora non è al completo, e ora perde un altro pezzo. Le commissioni consiliari non sono state ancora formate. Dicevano di essere pronti: si, a lasciare Pomezia allo sbando”.

Il Sindaco, a me nessuna comunicazione

In merito alla notizia delle dimissioni della vicesindaca pometina Luisa Bonfiglio, il sindaco Veronica Felici dichiara di non averne avuto comunicazione: “In qualità di Sindaco e all’Amministrazione Comunale, non risulta alcun atto ufficiale con il quale siano state presentate le dimissioni in oggetto”. Al momento, non sono note le motivazioni alla base della decisione della Bonfiglio, anche se non sono escluse ragioni di natura strettamente personale.