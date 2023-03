Sedici Pini, marzo ricco di eventi a Pomezia: arrivano il “Games party vintage” e “Peperoncino che passione”

Mese di marzo ricchissimo di eventi al Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia. Si parte con l’appuntamento dedicato ai videogames vintage il prossimo 18 e 19 marzo: un’occasione per fare un salto nel passato per i più grandi – con gli immancabili ricordi legati alla propria gioventù – ma anche, per i più giovani, di scoprire come era il mondo dei giochi elettronici prima dell’avvento della (super) computer grafica e dell’iper realismo dei giochi moderni. Dopodiché, sempre dal 18 marzo (e fino al 26), spazio alla nuova edizione di “Peperoncino che passione”, il format gastronomico dedicato a questo prodotto dalle molteplici proprietà.

Sedici Pini Vintage Games Party: sfida oldgen vs nextgen, ovvero “papà contro figli”

Quando oggi i ragazzi parlano di videogiochi il loro pensiero si focalizza, giustamente, sulle console di ultima generazione con hardware all’avanguardia e grafiche in 4k con FPS sempre maggiori. Basta vedere i risultati raggiunti ad esempio con l’ultima console di casa Sony. Ma la scienza ci insegna che tutti i grandi sviluppi tecnologici hanno avuto quel famoso punto in cui è iniziato tutto: senza il quale oggi non avremmo nulla.

L’evento il 18 e il 19 marzo: partite gratis con i videogiochi d’epoca

E’ allora con queste basi che a Pomezia avrà luogo il “SEDICI PINI VINTAGE GAMES PARTY” in cui il noto Centro Commerciale situato sulla Via del Mare metterà a disposizione i famosi cabinati che hanno segnato la storia del videogioco, catapultando le vecchie generazioni di videogiocatori con i loro videogiochi preferiti degli anni 90’ in una sfida generazionale con i nuovi videogiocatori di questa epoca, una sfida speciale che si potrebbe riassumere in “Padre” contro “Figlio” e quale migliore occasione se non la Festa del Papà. Appuntamento allora per il 18 e 19 marzo con due intere giornate dedicate al mondo dei videogames in cui i padri potranno sfidare i loro figli con i videogiochi “old-gen” in partite completamente gratuite!

Peperoncino che passione ai Sedici Pini dal 18 marzo 2023