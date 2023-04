‘A bbello, te presenti a quest’ora?’: Giuseppe Conte messo all’indice da una signora di Frascati

La questione termovalorizzatore a Santa Palomba, Roma, è molto sentita soprattutto dal Movimento 5 Stelle e in particolare dal suo leader, Giuseppe Conte, che ieri, mercoledì 19 aprile, ha preso parte alla manifestazione a Roncone, organizzata proprio per protestare contro l’impianto. La posizione di Conte è chiara da tempo e ripetutamente ha sollecitato il pronunciamento della segretaria del Pd, Elly Schlein, contando anche sul fatto che quest’ultima era una militante green. Ma la segretaria del Pd ha fatto dapprima sapere che si tratta di una faccenda spinosa, fino poi a sottolineare che si tratta di una decisione presa prima che fosse eletta.

Grande attesa per il leader del Movimento 5 Stelle che arriva in ritardo

L’appuntamento di ieri era molto sentito, soprattutto da quanti sono accorsi per sentire quanto avevano da dire alcuni illustri personaggi, ma soprattutto Giuseppe Conte che, invece, è arrivato con netto ritardo rispetto all’orario prefissato. È arrivato, infatti, al tramonto quando ormai i lavori erano entrati nel vivo da tempo e qualcuno, in particolare una signora di Frascati non è riuscita a nascondere lo sdegno per quel ritardo e rivolgendosi al leader del M5S ha detto: ‘A bbello, te presenti a quest’ora?’. Un’espressione che ha racchiuso l’insofferenza e forse anche l’insoddisfazione dei tanti manifestanti presenti ieri pomeriggio che da Conte aspettavano di ricevere, probabilmente, una soluzione per mettere un freno al progetto dell’inceneritore.

Anche gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra si sono chiesti: ‘Ma Conte?’

Non solo la gente comune ad attendere il massimo esponente dei Pentastellati, ma anche Angelo Bonelli e Nicola Frantoianni di Alleanza Verdi e Sinistra i quali dopo aver esortato l’opposizione a mantenere una linea comune si sono guardati intorno e chiesto: ‘Ma Conte?’. Insomma il ritardo del leader pentastellato non è passato in sordina. Ma alla fine, quando, è arrivato ha preso la parola per dichiarare: ‘Il Pd deve chiarire’.