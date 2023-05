Acilia in festa: al tabacchino vinti 25.000 euro al Superenalotto

Acilia. La fortuna è di casa da queste parti, soprattutto nelle ultime ore, dal momento che due affezionati clienti di una tabaccheria locale hanno vinto 25.000 euro giocando al Superenalotto. Una fortuna non da poco, considerando la statistica delle probabilità che c’era: i due avventori, infatti, hanno centrato cinque dei sei numeri da indovinare. Tuttavia, la fortuna non è ingorda: infatti, e avessero indovinato anche il 5+super il premio sarebbe stato ancora più alto e succulento: di altri 8.000 euro.

Acilia in festa per una vincita da 25.000 euro al Superenalotto

La vincita e la giocata che ha permesso alla coppia di avventori di portare a casa in un sol colpo ben 25.000 euro è stata effettuata presso la tabaccheria M&G in via Bepi Romagnoni 65 che si trova, precisamente, all’interno del piccolo centro commerciale 2000. Come anche i titolari della tabaccheria hanno fatto subito notare, i due vincitori, in realtà, hanno sfiorato il paradiso, e un colpo davvero grosso. Se avessero indovinato, non cinque, ma tutti e sei i numeri, allora il montepremi avrebbe raggiunto una cifra disumana, assolutamente inconcepibile: quella di 35 milioni di euro. Insomma, fortunati sì, ma non troppo, e questo forse è un bene. O no? Ad ogni modo, il territorio, e l’intera regione Lazio si confermano ancora una volta luogo prediletto della dea bendata. Altre vincite, infatti, ci sono state negli ultimi giorni, e tutte particolarmente felici.

Come vi abbiamo raccontato solamente qualche ora fa, il Lazio va, ancora una volta, a segno con il Lotto nell’ultima estrazione giocata. Proprio ieri, infatti, martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive che superano i 45 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma con un colpo da 32.608,70 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti ad Anzio, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 455 milioni da inizio anno.