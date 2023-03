Aggressioni alle stazioni di Milano e Roma, rapine e furti finiscono a coltellate: 6 feriti

La Stazione Termini è troppo spesso teatro di aggressioni a scopo di rapine e furti. Ma non succede solo nella Capitale, perché anche a Milano sono diverse le aggressioni sia a scopo di rapina sia di furto che si registrano nella Stazione Centrale. Oggi se ne sono consumate diverse e tutte a distanza di pochi minuti una dall’altra, a causa delle quali ci sono stati 6 feriti.

Cosa è successo

Sembra che due i malviventi, quando i sei rapinati hanno reagito, non abbiano esitato a colpirli con un taglierino. Due persone sono in gravi condizioni e sono state trasportate in codice rosso in ospedale e anche altri due sono finiti in ospedale seppure le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione, mentre solo una è stata medicata sul posto. La Polizia è riuscita a bloccate uno dei presunti aggressori, ma le indagini vanno avanti per ricostruire la dinamica e identificare l’altro uomo che, al momento ha fatto perdere le proprie tracce.

Le aggressioni

Intanto gli investigatori sono riusciti a ricostruire le varie aggressioni: due ai danni di due donne straniere poco dopo le 17, una delle quali è stata picchiata ed è finita in ospedale, un’altra ferita lievemente è stata medicata sul posto. Ma qualche minuto dopo un 68enne è stato ferito con un coltello, si pensa fosse un taglierino, alla spalla e sembrerebbe che, forse a causa della recisione di un’arteria, abbia perso molto sangue e anche un altro uomo è stato ferito gravemente. Entrambi in codice rosso sono stati trasportati il primo al Niguarda il secondo al San Carlo. Ma la ‘mattanza’ non è finita qua, perché un altro uomo è stato colpito al torace e una donna al collo, entrambi accompagnati al Policlinico in codice giallo.

La dinamica è ancora poco chiara, perché non si esclude che gli uomini feriti siano intervenuti per difendere le donne aggredite dai due malviventi. Tutto nelle strade adiacenti alla Stazione Centrale.