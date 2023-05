Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 30 maggio 2023: in arrivo temporali, le previsioni

Il mese di maggio, che sta per concludersi, è stato quasi autunnale, tra temperature in calo rispetto alla media stagionale, piogge continue, temporali. E ora che ci avviciniamo a giugno la speranza di tutti è una: poter godere della bella stagione. Ma non è ancora questo il momento perché oggi nel Lazio, per l’ennesima volta, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo per temporali. E tutte le zone del territorio saranno interessate dalle piogge, almeno stando alle previsioni.

Maltempo oggi 30 maggio nel Lazio, dove pioverà

Dopo l’allerta meteo di ieri, che ha avuto validità dal pomeriggio e per le successive 3-6 ore, la Protezione Civile ha diramato un altro bollettino, l’ennesimo di questo mese di maggio. Sì perché dalla tarda mattinata di oggi, martedì 30 maggio, e per le successive 6-9 ore si prevedono su tutto il territorio, nessuna zona esclusa, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Da qui, quindi, la decisione di diramare l’allerta meteo idrogeologica per temporali sulle zone:

A (Bacini Costieri Nord)

B (Bacino Medio Tevere)

C (Appennino di Rieti)

D (Bacini di Roma)

E (Aniene)

F (Bacini Costieri Sud)

G (Bacino del Liri).

Le previsioni, quando arriva l’estate secondo Giuliacci

Per la giornata di oggi, come spiegano gli esperti di 3B Meteo a Roma sono possibili temporali, anche forti, dalle 17, con le temperature che oscilleranno tra i 18 e i 24°C. Come si legge sul sito di Giuliacci, invece, secondo le elaborazioni del Centro Meteo Europeo, le prime due decadi di giugno saranno caratterizzate, ancora una volta, da instabilità. Tra forti temporali e fasi di bel tempo. Per il caldo vero e proprio, per l’estate, il meteorologo ha spiegato che bisognerà aspettare, forse, l’ultima parte di giugno.