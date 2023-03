Allerta meteo nel Lazio oggi e domani: forti temporali, le previsioni

La settimana si apre all’insegna del maltempo nel Lazio. Una perturbazione sta attraversando in queste ore l’area di Roma ma anche molte zone della Provincia tra cui quelle del litorale. La Protezione Civile ha diramato in tal senso un avviso di allerta meteo nel Lazio (di colore giallo) che riguarderà le prossime 18-24 ore. Previste in tal senso piogge e forti temporali per le prossime ore.

⚠🌫#ALLERTA #METEO Nella giornata di oggi e per le successive 18 – 24 ore 🟡si prevedono sul #Lazio precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio.#viabiliLAZ #pendolariLAZ pic.twitter.com/yTnHdtlU5f — Astral Infomobilità (@astralmobilita) March 20, 2023

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023, le previsioni

Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Lazio nella giornata di oggi lunedì 20 marzo 2023 e per le successive 18 – 24 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio”. Per quanto riguarda la Capitale la pioggia accompagnerà l’intera giornata di oggi con particolare intensità dalle 11 fino alle 13. Temporali sono previsti tuttavia anche nel resto del pomeriggio e soltanto in serata, dalle 20.00 circa, le precipitazioni concederanno una tregua lasciando spazio ad un cielo per lo più nuvoloso. Lo stesso scenario si verificherà anche per quanto riguarda la notte.

Previsioni meteo Roma domani, torna il sole sulla Capitale: che tempo farà questa settimana

Passiamo a domani, martedì 21 marzo 2023. La pioggia allenterà la sua morsa e sui cieli della Capitale tornerà a splendere il sole. In rialzo anche le temperature con la minima di 9 gradi e la massima di 20. Dopodomani invece tornerà qualche nuvola ad affacciarsi su Roma ma comunque non dovrebbero esserci ulteriori temporali. Bel tempo, tra sereno e parzialmente nuvoloso, anche nel resto della settimana e nel weekend del 25 e 26 marzo quando, lo ricordiamo, tornerà in vigore l’ora legale (le lancette andranno spostate indietro di un’ora).

