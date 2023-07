Andreea Rabciuc e quella segnalazione a Chi l’ha visto? “Chiedeva l’elemosina alla Magliana”

Un giallo ancora senza risposte, quello della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origine rumena della quale non si hanno notizie dal 12 marzo del 2022, al termine di una festa in una roulotte con altri cinque amici e il suo fidanzato. Dopo una lunga lite con il suo compagno – unico indagato per sequestro di persona – si sarebbe allontanata a piedi, senza telefonino. Da quella sera di Andreea, campionessa di tiro a segno, è sceso il buio. D quando qualche giorno fa sono stati ritrovati i resti di una donna al Pigneto, a Roma, è sorto il dubbio che possa trattarsi proprio della 27enne scomparsa.

La misteriosa segnalazione a ‘Chi l’ha visto’

Ad avvalorare questa eventualità c’è una segnalazione ricevuta dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto’ che si è occupata del caso. La chiamata di una donna che ha sottolineato di aver visto Andreea che “chiedeva soldi piangendo a Roma, in zona Magliana, davanti a un supermercato, alla fine di marzo (dello scorso anno, ndr). Diceva che non aveva né da mangiare, né da dormire. Aveva un occhio livido e delle ferite sul viso”. Un avvistamento che è stato confermato anche da altri negozianti di zona e la descrizione della ragazza combaciava con quella della campionessa di tiro a segno: piercing e caschetto blu.

Le indagini sulla scomparsa della 27enne e il ritrovamento di resti umani al Pigneto

Le indagini, che hanno avuto due proroghe, su richiesta del Sostituto procuratore di Ancora, Irene Bilotta, si sono concentrate sul fidanzato della 27enne, a lui è stata sequestrata l’auto, il telefonino, il tablet e anche il giubbotto. Secondo la mamma di Andreea, la figlia sarebbe finita in un giro sbagliato, ma al momento le attività investigative non hanno avuto grandi evoluzioni. Ora il dubbio al quale gli inquirenti sono chiamati a dare una risposta è se il corpo rinvenuto nel canale di scolo al Pigneto sia della ragazza di origini rumene.