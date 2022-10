Arrestato l’uomo che ha provocato l’incidente mortale sul GRA stanotte: trovato positivo all’alcol test

Avrebbe provocato l’incidente dall’esito mortale avvenuto stanotte sul GRA ed è stato arrestato perché trovato positivo all’alcol test. Sono questi gli aggiornamenti in merito al drammatico sinistro di cui vi abbiamo parlato stamattina, costato la vita purtroppo ad un giovane di soli 20 anni. Altre tre persone, lo ricordiamo, sono rimaste ferite nel sinistro che ha coinvolto in tutto quattro veicoli.

Cosa è successo stanotte sul GRA

L’incidente sul Raccordo si è verificato in carreggiata interna in prossimità del km 58, subito dopo l’uscita per Ostiense/Via del Mare intorno alle 2.00 di stanotte. A scontrarsi, come detto, sono stati quattro veicoli. Drammatico il bilancio: un morto, il giovane 20enne, e altri tre feriti trasportati in codice arancione in Ospedale.

Strada chiusa per oltre quattro ore

Il GRA, per consentire le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi del sinistro, è rimasto chiuso fino alle 6.40 circa di stamattina, sabato 1 ottobre 2022. In loco è stata provvisoriamente istituita l’uscita obbligatoria alla svincolo Ostiense/Via del Mare, con possibilità di rientro sul GRA dalla rampa (dopo inversione di marcia) che dalla Via Ostiense immette sul GRA in carreggiata interna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai mezzi della Polizia Stradale e al Personale Anas.

Leggi anche: Tremendo incidente sulla Pontina tra tir e auto: strada chiusa, traffico in tilt (FOTO)

Chi è la persona fermata

A finire al momento in stato di arresto è stato il conducente dell’auto che, stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla Polstrada, avrebbe causato il terribile incidente. L’uomo infatti, classe 1979, alla guida di una BMW, è stato trovato positivo all’alcol test.