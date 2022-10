Incidente mortale sul GRA, perde la vita un 20enne: strada chiusa per 4 ore stanotte

Incidente mortale sul GRA stanotte. Un terribile scontro che ha coinvolto più veicoli si è verificato nelle scorse ore sul Raccordo di Roma. Nell’impatto un giovane ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. E’ successo poco dopo le 2.00 di stanotte.

GRA chiuso stanotte per un incidente mortale

Il GRA, per consentire le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi del sinistro, è rimasto chiuso fino alle 6.40 circa di stamattina, sabato 1 ottobre 2022. A scontrarsi sono stati quattro veicoli, in carreggiata interna, in prossimità del km 58, subito dopo l’uscita per Ostiense/Via del Mare. A seguite dell’incidente e alla chiusura del tratto del Raccordo è stata provvisoriamente istituita l’uscita obbligatoria alla svincolo Ostiense/Via del Mare, con possibilità di rientro sul GRA dalla rampa (dopo inversione di marcia) che dalla Via Ostiense immette sul GRA in carreggiata interna.

Un morto e tre feriti non gravi

Drammatico il bilancio dell’incidente. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 20 anni, classe 2002. Le tre persone rimaste ferite nell’impatto sono state tutte trasportate in ospedale dove sono state refertate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai mezzi della Polizia Stradale e al Personale Anas. In questo momento la strada risulta libera e la circolazione ripristinata.

Ieri un altro grave incidente sulla Pontina

Quelle appena trascorse sono ore davvero difficili per le principali arterie della Capitale. Ieri pomeriggio un altro terribile sinistro si è verificato sulla SS 148 Pontina che ha coinvolto, per cause da accertare, due mezzi pesanti e due auto. Due persone nella circostanza sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, sembrerebbe in condizioni gravi. Un impatto violento, al punto che la strada, nel tratto interessato, è stata chiusa.

