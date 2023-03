Arsenale in casa della consigliera comunale di Formello: arrestato il marito

Aveva un arsenale in casa: detonatori per bombe e munizioni per fucili. Una scoperta che ha portato a un arresto: Domenico Verbicaro, marito della consigliera comunale di centrodestra. A portare alla luce quel deposito di armi a Formello, a pochi chilometri da Roma, sono stati i Carabinieri di Ostia, il 4 marzo scorso. E la notizia ha fatto velocemente il giro del piccolo centro, lasciando sgomenti i cittadini.

Il blitz dei carabinieri e il ritrovamento di detonatori e munizioni

Il blitz dei militari, come riporta Repubblica, si sono presentati nella villa della consigliera comunale a Praticciolo, per una perquisizione. Chissà se avevano ricevuto una soffiata… Sembra, però che siano andati a colpo sicuro. Una volta dentro hanno trovato Verbicaro che cercava di disfarsi di quell’arsenale. Lo hanno trovato impegnato nel tentativo di nasconderlo in giardino.

Per il marito della consigliera sono scattate le manette

L’uomo è stato arrestato, ma non ha voluto fornire alcuna spiegazione sull’origine di quei detonatori e quelle munizioni. Solo lui, al momento è indagato, Niente viene contestato alla moglie, la consigliera Anna Stella. Anche se la posizione di quest’ultima è divenuta scomoda all’interno del consiglio comunale. Come scomoda è la posizione del sindaco che deve dare risposte al suo elettorato.

Ma il primo cittadino confida nella magistratura e non ritiene giusto chiedere le dimissioni della consigliera comunale, visto che non si conoscono i fatti e le indagini sono tuttora in corso. A coordinare le indagini è la Procura di Tivoli e si sta facendo spazio negli inquirenti l’idea che quelle armi possano essere riconducibili al nipote, legato ad alcuni clan di ‘Ndrangheta, operativi anche nel Lazio. In attesa che le attività investigative facciano il loro corso Anna Stella resta al suo posto. Un posto ottenuto nel corso delle elezioni dello scorso giugno 2022, quando si è presentata nella lista Formello Rinasce, per sostenere l’attuale sindaco.