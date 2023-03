Roma, droga nelle scarpe e bossoli sotto le tegole del tetto: arrestato 39enne

Fermato per un controllo di ruotine, un 39enne è finito in manette perchè era in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, mentre in casa aveva oltre alla droga, anche diversi bossoli che aveva abilmente nascosto. Ma il pusher non è passato inosservato di fronte agli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo che si trovavano in giro per un servizio di controllo, gli investigatori prima hanno proceduto a una perquisizione personale, poi a una domiciliare.

Il 39enne è stato fermato su via Monte Cecchitto

Il 39enne stava circolando su via Monte Cecchitto con addosso alcune dosi di sostanza stupefacente, quando è stato fermato da alcuni poliziotti in borghese per un controllo. È stato così arrestato dagli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo un 39enne italiano. Dopo averlo trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, come di consueto, i poliziotti hanno deciso anche di procedere a una perquisizione domiciliare.

La perquisizione domiciliare ha portato alla luce alcuni bossoli e altra droga

Una volta raggiunta casa dell’uomo, le ricerche hanno portato alla scoperta di diversi bossoli, nascosti abilmente sotto le tegole del tetto dell’abitazione. Inoltre, complessivamente, sono stati sequestrati più di 170 grammi di droga tra cocaina e hashish, una parte di questi celati all’interno di una scarpa, oltre al materiale per il confezionamento e a diversi fogli contabili.

Il 39enne è stato ristretto ai domiciliari

Arrestato il 39enne, dopo essere finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi, è dovuto comparire davanti al giudice che ha proceduto alla convalida dell’arresto e disposto per il 39enne la misura restrittiva degli arresti domiciliari. È il risultato di uno dei diversi servizi che vengono effettuati costantemente dalle forze dell’ordine sul territorio al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività che vanno avanti costantemente.