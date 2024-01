Autovelox Lazio, controlli questa settimana anche su Pontina e GRA: dove e quando

Tornano anche questa settimana i controlli contro l’alta velocità nel Lazio con la strumentazione telelaser. Intensificato il piano delle verifiche: coinvolte arterie importanti come Pontina e Raccordo.

Nuova settimana e nuovi controlli sulle strade del Lazio. La Polizia di Stato questa mattina ha reso noto il calendario delle postazioni mobili per i prossimi giorni. Si tratta di un deterrente per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida, su tutti il fenomeno dell’alta velocità, tra le cause principali degli incidenti.

Ad eseguire gli accertamenti sul “campo” gli agenti della sezione Stradale della Polizia. Nello specifico, per ciò che riguarda i prossimi giorni, sono state rese note le postazioni autovelox fino a domenica prossima.

Telelaser Lazio: il calendario dei controlli fino al 21 gennaio

C’è da dire che, rispetto alle settimane scorse, ci saranno complessivamente più postazioni (e dunque maggiori controlli), con particolare attenzione su alcune delle arterie nevralgiche della Regione. Tra queste Pontina e Raccordo. Dove, per inciso, si verificano spesso incidenti (la Pontina si è confermata la strada più pericolosa della Regione) anche gravi.

Non mancherà poi la Salaria o la Roma Civitavecchia. Incluse infine anche le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, oltre a quella di Roma. Ecco dunque il calendario completo dei controlli con validità da oggi lunedì 15 gennaio 2024 fino a domenica 21 gennaio 2024:

Lunedì 15/01/2024 – Strada Provinciale SP / 277 (Frosinone)

Martedì 16/01/2024 – Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale (Viterbo)

Venerdì 19/01/2024 – Strada Statale SS / SS148 Pontina territorio di Sabaudia (Latina)

territorio di Sabato 20/01/2024 – Autostrada A/24 ( tratto GRA/Castel Madama, Roma)

Roma) Domenica 21/01/2024 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (Roma); Strada Statale SS/4 Salaria (Rieti)

Gli ultimi gravi incidenti stradali nel Lazio

Soltanto ieri due gravi incidenti si sono verificati in provincia di Latina. Uno ad Aprilia, dove purtroppo ha perso la vita un ciclista, e un altro a Sezze. Il primo sinistro ha riguardato Via Carano, nel Comune di Aprilia, ed ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco: coinvolti una vettura e di una bicicletta. A seguito dell’impatto il ciclista ha perso la vita mentre l’automobilista, in gravi condizioni, è stato elitrasportato in ospedale. Quasi contemporaneamente, a Sezze, sulla migliara 47 (altra strada da bollino nero) a Ceriara per la precisione, un’auto è finita fuori strada precipitando in un canale. L’automobilista alla guida ha rischiato di annegare, ma per fortuna è riuscito a uscire autonomamente dalla vettura che stava affondando prima dell’arrivo dei Soccorsi. Successivamente, l’uomo è stato preso in consegna dal personale sanitario.