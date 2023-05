Balduina’S conquista il podio del bando Reti impresa e si aggiudica 100mila euro

Orgoglio, senso di appartenenza e un grande desiderio di crescita. Sono stati gli ingredienti necessari alla nascita di “Balduina’S, la rete associativa di cittadini e imprese che risponde alle esigenze sociali, economiche e ambientali del quartiere. Un desiderio di rilancio sociale ed economico che ha sortito i suoi effetti visto che la Balduina’S è riuscita a ottenere un finanziamento di 100mila euro per il suo progetto che ha visto coinvolte ben 54 imprese.

Balduina’S conquista il primo posto al bando Reti di imprese

Nel bando Reti di imprese tra attività economiche la rete associativa è conquistato un eccezionale primo posto. Un obiettivo che consentirà a Balduina’S di avviare un percorso di “salvaguardia e valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali su strada”. Non nasconde la soddisfazione il manager della realtà associativa del XIV Municipio, Carlo Maria Breschi, che spiega ulteriormente: “Ogni progetto, realizzato da almeno 20 attività economiche, doveva essere approvato dagli enti territoriali di competenza, Comuni o Municipi, per poi essere presentato”.

Il programma di rilancio del quartiere

Ora il quartiere potrà puntare in alto. Programmare un ulteriore rilancio delle attività economiche che insistono nella zona. “Potrà beneficiare di una serie di migliorie che – spiega ancora Breschi – non andranno a beneficio solo del commercio ma di tutti gli abitanti della zona. Infatti, parte dei soldi verrà utilizzata per la manutenzione e la cura di aree verdi, come piazza della Balduina e Monte Ciocci, o per apportare migliorie alle strutture pubbliche” e non solo. Il programma, infatti, prevede anche di “assicurare maggiore visibilità alle imprese nei confronti dei potenziali clienti e fidelizzarne di nuovi attraverso strumenti digitali, tra cui una carta fedeltà di quartiere come la Balduina’S Card il cui cashback viene destinato ad un fondo di quartiere per le migliorie ambientali e del verde pubblico”.

Fondi che andranno a sostenere ‘il desiderio di riscatto’ di imprese e cittadini

Sono davvero tanti e di diversa natura gli interventi che si intendono portare avanti grazie al finanziamento di 100mila euro, non in ultimo “implementare uno sportello di consulenza e supporto aziendale alle start up, di tutoraggio per il credito agevolato, lavoro e previdenza, monitoraggio ed intervento sullo stato di crisi. Si organizzeranno – precisa il manager di Balduina’S – anche eventi formativi, promozionali e incontri di aggregazione sociale e culturale. Attenzione anche alle nuove tecnologie, utilizzate per un monitoraggio digitale del territorio o per favorire informazioni interattive alla vita del quartiere”.

Un risultato importantissimo per il quartiere che va a convogliare “il desiderio di riscatto della piccola impresa di vicinato e dei cittadini che partecipano alle battaglie per il decoro. Una forma di partecipazione e cittadinanza attiva che – conclude Breschi – va diffusa e sostenuta sempre di più”.