“Barricati in camera per paura”: il racconto dell’attrice Antonella Lualdi sull’ex signorina buonasera Virginia Sanjust

Nonna ostaggio della nipote, ma non si tratta di una nipote qualunque, bensì di Virginia Sanjust, ex ‘signorina buonasera’. Quest’ultima, proprio per il comportamento avuto con la nonnina 92enne, l’attrice Antonella Lualdi e anche per stalking nei confronti dell’ex fidanzato è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione.

L’episodio denunciato dalla 92enne attrice

Tanta la paura dell’anziana, così tanta da aver deciso di denunciare lei stessa la nipote, quando il 9 marzo del 2020, ha creato il caso nella sua casa, distruggendo suppellettili, rompendo vetrine, mensole e così via. L’anziana vittima ha raccontato l’accaduto agli uomini del Commissariato, come riporta Repubblica, per far capire l’entità dei danni provocati e la paura nella quale era costretta a vivere.

Virginia non sembra fosse nuova a episodi del genere. In altre occasioni, ha raccontato l’anziana, aveva manifestato comportamenti aggressivi, anche arrivando a menare la mamma, Antonella Interlenghi. Ma quel giorno sembrava tranquilla, era arrivata a casa della nonna, in zone Ponte Milvio, insieme alla madre e avevano deciso di restare. Certo, sempre secondo la ricostruzione della 92enne, non era semplice quando c’era Virginia in casa, ‘ci chiudevamo a chiave nelle stanze e nascondevamo i coltelli’. E anche quella sera Antonella Lualdi aveva chiuso la sua camera da letto a chiave. Sperava sicuramente che potesse trattarsi di una visita tranquilla, quella ricevuta da parte della figlia e della nipote. Purtroppo così non è stato…

La richiesta di aiuto dell’anziana in Polizia

Virginia a un certo punto della serata avrebbe iniziato a bussare con forza contro la porta della nonna che per paura ha scelto di non aprire, poi però una volta sentito forti rumori, tra cui vetri infranti, ha dato l’allarme in polizia. Quest’ultima è arrivata presto insieme ai sanitari del 118 e quando la 92enne è uscita dalla sua stanza ha trovato il disastro: ‘La casa era devastata’.