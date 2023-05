Beautiful arriva a Roma, al via le riprese della soap opera: ecco quando e dove

Il cast di Beautiful, la soap opera che ruota intorno alle vicende dell’alta moda di Los Angeles, sbarca a Roma. Sarà proprio la Capitale il set dove verranno girate alcune scene di una delle telenovele più seguite dagli anni ’80 ad oggi, essendo ormai arrivata alla sua 36esima stagione.

Beautiful per la prima volta a Roma

Ed è la prima volta che i produttori di Beautiful hanno scelto proprio la Città eterna come sfondo delle intrigate vicende della famiglia Forrester. Si tratterà di ben sei puntate che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio. Nonostante la curiosità degli appassionati del soap sia tanta, non è dato sapere quali sono le località in cui le puntate verranno girate.

Quale sarà la location in cui verranno girati gli episodi

Per quanto ci sia grande fermento tra coloro che seguono il programma sin dalla sua nascita nel 1987, per quanto sia arrivato in Italia solo 3 anni dopo, forse proprio al fine di consentire lo svolgimento del lavoro senza interruzioni da parte dei fan, ha indotto la produzione a mantenere il massimo riserbo sulla location scelta. Intanto un dato sembra essere certo, si tratterà di episodi che verranno mandati in onda nella primavera del 2024.

Quali sono i membri del cast che arrivano nella Capitale

E a Roma ci saranno: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Non è la prima volta che Beautiful arriva in Italia, perché già in passato alcuni episodi sono stati girati in altre località italiane, tra le quali: il Lavo gi Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002 e la Puglia nel 2012. Negli anni e grazie alla fama che ha riscosso a livello mondiale si è sicuramente aggiudicato il primato come soap opera più longeva e più seguita dal pubblico.